Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США

Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединённых Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

При происшествиях с россиянами гражданам рекомендовано обратиться в консульский отдел посольства.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.

Белый дом сообщил, что власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков в городах страны.