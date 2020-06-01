Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США
- Reuters
«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединённых Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
При происшествиях с россиянами гражданам рекомендовано обратиться в консульский отдел посольства.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.
Белый дом сообщил, что власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков в городах страны.