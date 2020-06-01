Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США

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Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.
Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США
  • Reuters

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединённых Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами», — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

При происшествиях с россиянами гражданам рекомендовано обратиться в консульский отдел посольства.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.

Белый дом сообщил, что власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков в городах страны.

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