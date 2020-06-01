В МИД России выразили демарш послу Чехии
- РИА Новости
Там рассказали, что 1 июня в МИД был приглашён чешский посол, в беседе с которым первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов высказал «недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года».
«Отмечено, что в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала, накопилось много проблем, созданных не по нашей вине», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, Россия к диалогу на эту тему готова, однако «продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьёзные сомнения в их желании выправлять ситуацию».
«Подчёркнуто, что в зависимости от реакции на наш демарш будем выстраивать дальнейшие шаги в отношениях с Чехией», — добавили в МИД.
Ранее в МИД России заявляли, что российское посольство в Праге уведомило МИД Чехии о готовности российских дипломатов к консультациям по поводу двусторонних отношений, но пока не получило ответа.
В начале мая в Чехии отметили, что предложили МИД России в духе двустороннего договора обсудить сложившуюся ситуацию во взаимоотношениях.