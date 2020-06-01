В Госдуме оценили заявление о «причастности» России к протестам в США

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс, по словам которой за протестами в США может стоять Россия.
В Госдуме оценили заявление о «причастности» России к протестам в США
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«Спорная адекватность некоторых американских политиков уже стала притчей во языцех. Россия «виновата» во всём: в выборах не того президента, в драках на площадях, а теперь и в беспорядках на территории США. И, как всегда, обязательная фраза во всех этих заявлениях: «Нет доказательств», — отметил Бальбек.

По его словам, в США есть внутренние проблемы, которые «не хочется решать», ведь, как подчеркнул депутат, гораздо проще «обвинить во всём русских». 

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс рассказала о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к нынешним беспорядкам в стране.

Вместе с этим бывшая советница Обамы указала, что её предположения не основываются на каких-либо фактах или информации разведки и базируются лишь на её «собственном опыте».

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