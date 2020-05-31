Axios: Трамп и Цукерберг провели «продуктивный разговор»

Президент США Дональд Трамп и глава Facebook Марк Цукерберг провели «продуктивный разговор», пишет Axios.

Как отмечается, в пятницу, 29 мая, Цукерберг опубликовал сообщение, в котором высказался на тему комментариев Трампа в социальных сетях.

«Я категорически не согласен с тем, как высказывался президент, но я думаю, что люди сами увидят это. В конечном итоге те, кто находится на руководящих постах, должны понести ответственность за сказанное, после того как их слова будут открыто и тщательно изучены», — цитирует Цукерберга издание.

Ранее Трамп в Twitter раскритиковал «отсутствие лидерства» у властей в Миннеаполисе и пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками, если с этим не справится мэр.

После этого администрация Twitter скрыла сообщение президента, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе. Вместо сообщения появилась надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия». Чтобы увидеть твит, пользователю нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

29 мая американский президент подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Как уточнил Трамп, когда соцсети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, то, по сути, это является проявлением редакционной политики.