Косачёв оценил заявление Трампа о планах пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о намерении отложить саммит G7 и пригласить на него Россию.

Также Трамп заявил, что, по его мнению, G7 является устаревшей группой стран.

«Я считаю своевременной и справедливой оценку Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего. Это очевидная реальность. Уже давно констатировалось и Россией, и другими странами, что «семёрка» на протяжении последнего времени была не тем механизмом для выработки новых решений, как это было задумано её создателями, а всего лишь ритуальной демонстрацией единства стран «семёрки» по отношению ко всему остальному миру. Такая вот виртуальная демонстрация превосходства и доминирования. И этот формат мало кому интересен, кроме его участников», — сказал сенатор.

Косачёв также отметил, что «всё зависит от того, что вкладывается в приглашение» России в G7.

«Одно дело, если формат «семёрки» будет расширяться до какого-то дополнительного числа участников с такими же полномочиями, с такими же правами, с такими же возможностями высказывать свои позиции и влиять, это самое главное, на конечные решения. Тогда этот формат может быть интересен России. Другое дело, если Россию и других «новичков» приглашают в этот формат посидеть на приставных стульчиках и засвидетельствовать своё уважение традиционной «семёрке». Если это так, если нас приглашают в качестве зрителей, а не полноправных участников, то это весьма сомнительная затея. Не думаю, что она нужна России и заинтересует её», — добавил он.

Сенатор также отметил, что в последние годы «набрал очень серьёзные обороты» формат «двадцатки», и очень важно, чтобы дополнительные форматы, когда они будут складываться, не конкурировали с «двадцаткой».

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.