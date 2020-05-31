За сутки в КНР выявлено два случая заболевания коронавирусом
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что за последние сутки летальных исходов зафиксировано не было, два пациента с коронавирусом вылечились.
Также сообщается, что все новые случаи заболевания — ввозные.
Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.