За сутки в КНР выявлено два случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае было зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом и три бессимптомных носителя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что за последние сутки летальных исходов зафиксировано не было, два пациента с коронавирусом вылечились.

Также сообщается, что все новые случаи заболевания — ввозные.

Ранее китайские учёные из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний заявили, что рынок морепродуктов в Ухани не является местом происхождения нового коронавируса.