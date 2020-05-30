В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Согласно статистике на сайте организации, в мире зафиксировано 5 819 962 случая инфицирования коронавирусом.
Общее число жертв COVID-19 превысило 360 тыс.
Ранее стало известно, что США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это решение.
Она заявила, что Соединённые Штаты нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации.