В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

С начала эпидемии в мире выявлено более 5,8 млн случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике на сайте организации, в мире зафиксировано 5 819 962 случая инфицирования коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 превысило 360 тыс.

Ранее стало известно, что США прекращают все отношения с ВОЗ и переводят свои средства другим организациям, которые занимаются вопросами здравоохранения.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это решение.

Она заявила, что Соединённые Штаты нанесли удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в консолидации.