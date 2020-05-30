В Турции за сутки выявили 983 случая инфицирования коронавирусом

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В Турции за сутки выявили 983 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.
В Турции за сутки выявили 983 случая инфицирования коронавирусом
  • Reuters

Уточняется, что в Турции проведено более 2 млн тестов на COVID-19.

Общее число пациентов с коронавирусом в стране превысило 163 тыс., из них 4515 человек скончались.

Накануне сообщалось о 1141 новом случае заболевания коронавирусом в Турции.

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