За сутки в Турции выявили более 1100 больных коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1100 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter.

Отмечается, что за последние 24 часа было сделано 33 559 тестов и зарегистрировано 1182 новых случаев коронавируса.

Кроме того, за указанное время от коронавируса скончались 30 больных, в результате чего общее число умерших достигло 4461.

Количество заболевших в стране к настоящему моменту составляет 160 979.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении карантина в стране начиная с 1 июня.