В Кабуле в результате взрыва автомобиля погиб журналист

Журналист и водитель телеканала Khurshid TV погибли в результате взрыва минивэна в афганской столице Кабуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителя канала.

Reuters

Уточняется, что в момент взрыва придорожной бомбы в автобусе находились 15 человек. #BREAKING Journalist killed in Kabul bomb blast targeting TV workers: officials pic.twitter.com/8P7a9CjQzm — AFP news agency (@AFP) May 30, 2020 В афганском МВД подтвердили информацию о взрыве и заявили, что целью был именно минивэн. 12 мая сообщалось, что в результате нападения боевиков на больницу в Кабуле погибли пять человек, четверо получили ранения.