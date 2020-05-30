В Кабуле в результате взрыва автомобиля погиб журналист
- Reuters
Уточняется, что в момент взрыва придорожной бомбы в автобусе находились 15 человек.
#BREAKING Journalist killed in Kabul bomb blast targeting TV workers: officials pic.twitter.com/8P7a9CjQzm— AFP news agency (@AFP) May 30, 2020
В афганском МВД подтвердили информацию о взрыве и заявили, что целью был именно минивэн.
12 мая сообщалось, что в результате нападения боевиков на больницу в Кабуле погибли пять человек, четверо получили ранения.