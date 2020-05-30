В Кабуле в результате взрыва автомобиля погиб журналист

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Журналист и водитель телеканала Khurshid TV погибли в результате взрыва минивэна в афганской столице Кабуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление представителя канала.
В Кабуле в результате взрыва автомобиля погиб журналист
  • Reuters

Уточняется, что в момент взрыва придорожной бомбы в автобусе находились 15 человек.

В афганском МВД подтвердили информацию о взрыве и заявили, что целью был именно минивэн.

12 мая сообщалось, что в результате нападения боевиков на больницу в Кабуле погибли пять человек, четверо получили ранения.

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