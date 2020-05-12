СМИ: При нападении на больницу в Кабуле погибли пять человек

В результате нападения боевиков на больницу в афганском Кабуле погибли пять человек, четверо получили ранения.

Об этом сообщает TOLOnews.

Отмечается, что рядом с больницей произошёл взрыв и началась перестрелка.

По данным телеканала, погибли три женщины, ребёнок и сотрудник службы безопасности.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан заявил, что боевики нейтрализованы.

В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.