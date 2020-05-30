Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 84 627

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Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за прошедшие сутки возросло на 3 227 и достигло 84 627.
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 84 627
  • Reuters

«С 28 февраля наличие заболевания, вызываемого новым коронавирусом, было лабораторно подтверждено у 84 627 человек», — цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гаттеля.

Отмечается, что общее число летальных исходов достигло 9 415.

За прошедшие сутки скончался 371 пациент с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 74 560.

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