Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 84 627
- Reuters
«С 28 февраля наличие заболевания, вызываемого новым коронавирусом, было лабораторно подтверждено у 84 627 человек», — цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гаттеля.
Отмечается, что общее число летальных исходов достигло 9 415.
За прошедшие сутки скончался 371 пациент с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 74 560.