Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике достигло 84 627

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Мексике за прошедшие сутки возросло на 3 227 и достигло 84 627.

Reuters

«С 28 февраля наличие заболевания, вызываемого новым коронавирусом, было лабораторно подтверждено у 84 627 человек», — цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Уго Лопеса-Гаттеля. Отмечается, что общее число летальных исходов достигло 9 415. За прошедшие сутки скончался 371 пациент с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 составило 74 560.