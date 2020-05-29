Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с властями САР

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел России провести переговоры с сирийской стороной относительно передачи дополнительного недвижимого имущества и акватории.
Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с властями САР
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании протокола №1 к соглашению между Российской Федерацией и САР о размещении авиационной группы Вооружённых сил России на территории САР от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — указано в документе.

Президент поручил Министерству обороны и внешнеполитическому ведомству России провести переговоры с сирийской стороной. При этом в случае достижения договорённости ведомствам поручено подписать протокол от имени России.

В декабре 2017 года президент России подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в сирийском Тартусе.

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