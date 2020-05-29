Путин поручил МИД и Минобороны провести переговоры с властями САР
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании протокола №1 к соглашению между Российской Федерацией и САР о размещении авиационной группы Вооружённых сил России на территории САР от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», — указано в документе.
Президент поручил Министерству обороны и внешнеполитическому ведомству России провести переговоры с сирийской стороной. При этом в случае достижения договорённости ведомствам поручено подписать протокол от имени России.
В декабре 2017 года президент России подписал закон о ратификации соглашения о расширении пункта ВМФ России в сирийском Тартусе.