Турецкий отельер оценил ситуацию с российскими туристами

Турецкий отельер Кемаль Кахья оценил ситуацию с российскими туристами.

«По посещаемости российские туристы стоят на первом месте и очень для нас важны», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Кахья, если не будут приняты срочные меры, то многие в туротрасли больше не смогут встать на ноги.

«Кризис в сфере туризма влечёт за собой другие проблемы — для таксистов, ресторанов, магазинов и других отраслей», — сказал отельер.

По его словам, уже сейчас в Турции очень высокая безработица, и остаётся надеяться, что в скором времени всё станет по-прежнему.

Кахья также выразил мнение, что после пандемии отдых в стране уже не будет таким, как раньше.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова в беседе с НСН оценила перспективы внутреннего туризма.