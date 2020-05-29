В МИД России заявили о деградации ситуации в Ливии

Ситуация с кризисом в Ливии продолжает деградировать, а объявленное в январе перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это не просто тяжёлая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объёме», — сказала она во время онлайн-конференции Московского дипломатического клуба. Её слова приводит РИА Новости.

21 мая главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу выступили за немедленное прекращение огня в Ливии и возобновление политического процесса под эгидой ООН.

Обеспокоенность эскалацией в Ливии выражали также в МИД Германии.