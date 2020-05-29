В МИД России заявили о деградации ситуации в Ливии

Короткая ссылка
Ситуация с кризисом в Ливии продолжает деградировать, а объявленное в январе перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили о деградации ситуации в Ливии
  • РИА Новости

«Это не просто тяжёлая ситуация в Ливии, мы констатируем, что она продолжает деградировать. Это деградация военно-политической обстановки в Ливии, и объявленное в январе текущего года перемирие окончательно сорвано. Боевые действия, как вы прекрасно знаете, возобновились в полном объёме», — сказала она во время онлайн-конференции Московского дипломатического клуба. Её слова приводит РИА Новости.

21 мая главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу выступили за немедленное прекращение огня в Ливии и возобновление политического процесса под эгидой ООН.

Обеспокоенность эскалацией в Ливии выражали также в МИД Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить