Лавров и Чавушоглу призвали прекратить боевые действия в Ливии

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, во время которого выступили за немедленное прекращение огня в Ливии и возобновление политического процесса под эгидой ООН.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

«Отмечена важность немедленного прекращения боевых действий, возобновления под эгидой ООН политического процесса с обязательным участием ливийских сторон в целях разрешения кризиса на основе решений Берлинской конференции, одобренных резолюцией СБ ООН», — заявили в МИД.

Также министры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций Совбеза ООН.

«В этой связи подтверждена приверженность договорённостям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран — гарантов астанинского формата», — указано в сообщении.

Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность подготовки очередного саммита «астанинской тройки», который планируется провести в Тегеране.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти обеспокоены эскалацией боевых действий в Ливии.