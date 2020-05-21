Лавров и Чавушоглу призвали прекратить боевые действия в Ливии
- Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.
«Отмечена важность немедленного прекращения боевых действий, возобновления под эгидой ООН политического процесса с обязательным участием ливийских сторон в целях разрешения кризиса на основе решений Берлинской конференции, одобренных резолюцией СБ ООН», — заявили в МИД.
Также министры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимодействия в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса при поддержке международного сообщества в русле резолюций Совбеза ООН.
«В этой связи подтверждена приверженность договорённостям лидеров России, Турции и Ирана в качестве стран — гарантов астанинского формата», — указано в сообщении.
Лавров и Чавушоглу подчеркнули важность подготовки очередного саммита «астанинской тройки», который планируется провести в Тегеране.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти обеспокоены эскалацией боевых действий в Ливии.