В МИД ФРГ высказались о ситуации в Ливии
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Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал по итогам обсуждения ситуации с коллегами из Франции и Италии, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией боевых действий в Ливии. Мы особенно осуждаем недавние нападения на центр города и аэропорт Триполи и рост числа жертв среди гражданского населения», — указал он.
По словам министра, все стороны вооружённого противостояния всё ещё «ошибочно уверены в том, что конфликт можно выиграть военным путём».
«Международные сторонники обеих сторон способствуют этому продолжающимися нарушениями эмбарго ООН на поставки оружия», — добавил Маас.
Ранее Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.