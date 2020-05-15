В МИД ФРГ высказались о ситуации в Ливии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти обеспокоены эскалацией боевых действий в Ливии.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал по итогам обсуждения ситуации с коллегами из Франции и Италии, а также с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

«Мы с обеспокоенностью наблюдаем за эскалацией боевых действий в Ливии. Мы особенно осуждаем недавние нападения на центр города и аэропорт Триполи и рост числа жертв среди гражданского населения», — указал он.

По словам министра, все стороны вооружённого противостояния всё ещё «ошибочно уверены в том, что конфликт можно выиграть военным путём».

«Международные сторонники обеих сторон способствуют этому продолжающимися нарушениями эмбарго ООН на поставки оружия», — добавил Маас.

Ранее Министерство иностранных дел Турции заявило о готовности турецких военных открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.