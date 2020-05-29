Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе

Администрация соцсети Twitter скрыла сообщение президента США Дональда Трампа, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе.

Вместо сообщения американского президента теперь можно увидеть надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия».

При этом администрация микроблога решила не закрывать доступ к записи Трампа, потому что он «может представлять собой предмет общественного интереса». Чтобы увидеть твит, пользователю нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

В своём посте президент высказался на тему беспорядков в Миннеаполисе.

«Эти хулиганы позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал, что военные окажут ему полную поддержку. Если возникнут какие-либо сложности, мы возьмём контроль в свои руки. Когда начинается мародёрство, начинается и стрельба. Спасибо!» — написал он.

Ранее Трамп раскритиковал «отсутствие лидерства» властей в Миннеаполисе и пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками, если с этим не справится мэр.

При этом американский президент подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Как уточнил глава государства, когда соцсети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, то, по сути, это является проявлением редакционной политики.