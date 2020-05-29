Власти американского Сент-Пола попросили помощи Национальной гвардии

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Мэр города Сент-Пол Мелвин Картер запросил у властей штата Миннесота помощи Национальной гвардии в связи с беспорядками, начавшимися из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Власти американского Сент-Пола попросили помощи Национальной гвардии
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным», — приводит телеканал слова Картера.

Ранее власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. В соответствующем указе мэр города попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан.

В свою очередь, губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе протестами.

Подробнее по теме — в материале RT.

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