Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде превысило 88 тысяч
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
Всего в Канаде скончались 6877 человек с коронавирусом.
Самая напряжённая ситуация в настоящий момент в канадских провинциях Квебек и Онтарио. Именно в них наибольшее число выявленных случаев коронавируса, а также больше всего скончавшихся от COVID-19.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией COVID-19.