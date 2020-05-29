Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде превысило 88 тысяч

В Канаде число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 88 512.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Всего в Канаде скончались 6877 человек с коронавирусом.

Самая напряжённая ситуация в настоящий момент в канадских провинциях Квебек и Онтарио. Именно в них наибольшее число выявленных случаев коронавируса, а также больше всего скончавшихся от COVID-19.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией COVID-19.