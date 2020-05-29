В Боливии назначили нового главу Минздрава
- Reuters
Об этом сообщает Unitel.
Как указывает телеканал, она стала третьим за последние полгода человеком, который возглавил данное ведомство.
Предшественник нового министра Марсело Навахас был задержан по делу о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по завышенной цене на фоне пандемии коронавируса.
«К сожалению, мы столкнулись с кризисом в сфере здравоохранения. Мы незамедлительно приняли меры и не будем мешать расследованию, которое, как мы надеемся, положит конец саботажу и коррупции», — заявила Аньес.
Ранее спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.