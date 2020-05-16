В Боливии нарушение людьми карантина объяснили голодом

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Спикер парламента Боливии Ева Копа заявила, что голод является основной причиной нарушений карантинных мер, введённых в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Боливии нарушение людьми карантина объяснили голодом
  • Reuters

«Переходное правительство должно понимать, что люди в отчаянии, потому что у них нет денег на еду... мы должны разработать комплексную социальную политику, которая поможет этим людям оставаться дома, а не выходить на улицу», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она потребовала от временного правительства прекратить криминализацию социальных протестов.

По словам спикера парламента, в акциях протеста против карантина в различных регионах страны нет политических мотивов и реальной проблемой является голод, вызванный запретами из-за коронавируса.

Ранее глава МВД Боливии Артуро Мурильо сообщил, что в стране у 71 полицейского выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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