Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter
- Reuters
«У нас разная политика. Я твёрдо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее Трамп заявил, что руководство Twitter пытается вмешаться в американские президентские выборы. Обвинение прозвучало, после того как соцсеть пометила его твиты с критикой дистанционного голосования как «недостоверные».
Подробнее о ситуации — в материале RT.