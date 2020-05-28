Boeing возобновил производство самолёта 737 MAX

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Авиастроительная корпорация Boeing возобновила производство лайнеров 737 MAX с учётом повышенного внимания к работе над безопасностью самолёта.
Boeing возобновил производство самолёта 737 MAX
  • Reuters

«Boeing [NYSE: BA] возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… Самолёты строятся с более низкой скоростью, чем планировалось на старте программы, поскольку компания реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции», — приводит РИА Новости заявление.

В декабре 2019 года в Boeing сообщили о планах приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.

В марте 2019 года в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.

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