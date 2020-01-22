Boeing рассчитывает на возвращение к полётам 737 MAX в середине 2020 года
- Reuters
«Мы оповещаем наших покупателей и поставщиков о том, что в настоящее время, по оценкам компании, возвращение к полётам 737 MAX начнётся в середине 2020 года», — говорится в сообщении компании.
В Boeing заявили, что регуляторы проводят тщательную проверку каждого шага в процессе сертификации.
«Безопасное возвращение MAX к обслуживанию — приоритет номер один для нас, и мы уверены, что это произойдёт», — добавили в компании.
В декабре 2019 года в Boeing сообщили о планах приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.
В марте 2019 года в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.
В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.
В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.