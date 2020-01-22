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Boeing рассчитывает на возвращение к полётам 737 MAX в середине 2020 года

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Авиастроительная корпорация Boeing рассчитывает возобновить полёты самолёта версии 737 MAX в середине 2020 года.
Boeing рассчитывает на возвращение к полётам 737 MAX в середине 2020 года
  • Reuters

«Мы оповещаем наших покупателей и поставщиков о том, что в настоящее время, по оценкам компании, возвращение к полётам 737 MAX начнётся в середине 2020 года», — говорится в сообщении компании.

В Boeing заявили, что регуляторы проводят тщательную проверку каждого шага в процессе сертификации.

«Безопасное возвращение MAX к обслуживанию — приоритет номер один для нас, и мы уверены, что это произойдёт», — добавили в компании.

В декабре 2019 года в Boeing сообщили о планах приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.

В марте 2019 года в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.

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