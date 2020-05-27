В МИД ФРГ считают несвоевременными санкции по «Северному потоку — 2»

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Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что в настоящее время раскручивать санкционную спираль в отношении газопровода «Северный поток — 2» несвоевременно.
В МИД ФРГ считают несвоевременными санкции по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл допустил скорое введение американских санкций против «Северного потока — 2».

Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями.

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