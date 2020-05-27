В МИД ФРГ считают несвоевременными санкции по «Северному потоку — 2»
- РИА Новости
«Что касается санкций, то вчера уже сказали, могу повторить: с нашей точки зрения, сейчас неподходящее время раскручивать эскалационную спираль и угрожать дальнейшими санкциями, перед нами другие проблемы», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл допустил скорое введение американских санкций против «Северного потока — 2».
Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями.