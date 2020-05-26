Число умерших из-за коронавируса в Британии превысило 37 тысяч
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства.
Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли 134 человека, в результате чего общее число скончавшихся в стране достигло 37 048.
Также сообщается, что за прошедшие 24 часа выявлено 2004 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 265 227.
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
10 мая Джонсон говорил о намерении ослабить карантинные меры в стране.