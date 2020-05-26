Число умерших из-за коронавируса в Британии превысило 37 тысяч

В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 37 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса умерли 134 человека, в результате чего общее число скончавшихся в стране достигло 37 048.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа выявлено 2004 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 265 227.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

10 мая Джонсон говорил о намерении ослабить карантинные меры в стране.