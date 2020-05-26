В Дубае с 27 мая откроют спортзалы и кинотеатры

Наследный принц Дубая Хамдан бен Рашид Аль Мактум сообщил, что эмират Дубай в ОАЭ с 27 мая начинает возобновлять экономическую деятельность. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный центр правительства Дубая.

«Экономическая деятельность в Дубае возобновится со среды, 27 мая. Вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06:00 до 23:00 с соблюдением всех мер предосторожности», — заявил Хамдан бен Рашид Аль Мактум.

Он отметил, что соответствующее решение «принято после анализа текущей ситуации в свете происходящего в мире, чтобы гарантировать продолжение нормальной жизни».

При этом отмечается, что в общественных местах необходимо носить маски.

Ранее сообщалось, что в Греции с 25 мая открываются рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания для обслуживания клиентов в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.