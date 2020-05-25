В Греции с 25 мая открываются предприятия общепита

В Греции с 25 мая открываются рестораны, кафе, бары и другие предприятия общественного питания для обслуживания клиентов в рамках очередного этапа ослабления ограничительных мер, которые были введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС.

Также с 25 мая разрешаются поездки на все греческие острова, вновь можно заниматься яхтингом, откроются отдельные спортивные сооружения, в частности районные бассейны.

Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас отметил, что «эпидемиологические данные по коронавирусу в стране благоприятные», и рекомендации, которые дают населению и бизнесу специалисты и чиновники, «в целом соблюдаются».

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране начнётся 15 июня, когда открываются сезонные отели.