В Греции с 25 мая открываются предприятия общепита
Об этом информирует ТАСС.
Также с 25 мая разрешаются поездки на все греческие острова, вновь можно заниматься яхтингом, откроются отдельные спортивные сооружения, в частности районные бассейны.
Заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас отметил, что «эпидемиологические данные по коронавирусу в стране благоприятные», и рекомендации, которые дают населению и бизнесу специалисты и чиновники, «в целом соблюдаются».
Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране начнётся 15 июня, когда открываются сезонные отели.