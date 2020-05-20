Туристический сезон в Греции начнётся 15 июня

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране начнётся 15 июня, когда открываются сезонные отели. С 1 июля возобновятся прямые рейсы из-за рубежа.

«Туристический сезон в Греции начинается 15 июня, с даты, когда смогут открыться сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся и прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям в Грецию», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в Греции будут соблюдать протоколы здоровья.

Ранее власти Греции открыли для посещения афинский Акрополь после ослабления карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.