Туристический сезон в Греции начнётся 15 июня

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что туристический сезон в стране начнётся 15 июня, когда открываются сезонные отели. С 1 июля возобновятся прямые рейсы из-за рубежа.
Туристический сезон в Греции начнётся 15 июня
  • Pixabay

«Туристический сезон в Греции начинается 15 июня, с даты, когда смогут открыться сезонные отели. А с 1 июля постепенно начнутся и прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям в Грецию», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в Греции будут соблюдать протоколы здоровья. 

Ранее власти Греции открыли для посещения афинский Акрополь после ослабления карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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