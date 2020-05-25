Небензя рассказал, что стало детонатором «майдана»

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза можно рассматривать в качестве детонатора «майдана». С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат заявил, что созданная в 2009 году программа ЕС «Восточное партнёрство» фактически перечеркнула «действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что... общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС».

«Венцом этого партнёрства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором «майдана», — приводит РИА Новости слова Небензи в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, российский постпред заявил, что публикация аудиозаписей разговоров, предположительно, экс-лидера Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена свидетельствует о том, что Соединённые Штаты создали из Украины протекторат.