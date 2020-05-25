В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19
- Reuters
«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым», — приводит РИА Новости его слова.
Райан предупредил, что в любой момент может наступить новый пик заболеваемости COVID-19.
«Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с испанкой. Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — отметил представитель ВОЗ.
Ранее Райан заявил, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром распространения коронавирусной инфекции.