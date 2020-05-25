В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19

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Человечество находится в середине первой волны коронавирусной инфекции COVID-19, вполне вероятен новый пик заболеваемости. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
В ВОЗ заявили, что мир находится в середине первой волны COVID-19
  • Reuters

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания… Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остаётся относительно малым», — приводит РИА Новости его слова.

Райан предупредил, что в любой момент может наступить новый пик заболеваемости COVID-19.

«Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с испанкой. Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — отметил представитель ВОЗ.

Ранее Райан заявил, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

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