МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции заявил, что китайская сторона готова вместе с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности», — приводит его слова ТАСC.

Ранее Белый дом в своём официальном аккаунте в социальных сетях заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. При этом в сообщении не говорилось о вкладе Советского Союза.

В МИД России отметили, что Москва намерена провести серьёзный разговор на этот счёт с американской стороной.