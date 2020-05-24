Гутерреш поддержал решение о трёхдневном перемирии в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал решение радикального движения «Талибан»* и правительства Афганистана заключить трёхдневное перемирие по случаю праздника Ид-аль-Фитр.

«Генеральный секретарь приветствует объявленное правительством Афганистана и движением «Талибан»* прекращение огня, что сделает возможным мирное празднование Ид-аль-Фитр», — говорится в заявлении официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика на официальном сайте ООН.

Гутерреш призвал все стороны присоединиться к мирному процессу в Афганистане и подтвердил приверженность ООН поддержке народа и правительства страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении талибов и властей Афганистана временно прекратить огонь.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал «Талибан» продолжать выполнение двусторонних договорённостей.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.