Иранский корабль с топливом прибыл в Венесуэлу
Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.
El primer tanquero iraní llegó a las costas venezolanas. Agradecidos a la Fuerza Armada Bolivariana por escoltarlos. pic.twitter.com/vkz9XQcDJe— Embajada de la R.I. de Irán en Venezuela (@Eiranencaracas) May 24, 2020
«Первый танкер прибыл к берегам Венесуэлы», — указано в тексте.
Также в посольстве поблагодарили венесуэльские вооружённые силы за сопровождение.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.