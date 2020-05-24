Иранский корабль с топливом прибыл в Венесуэлу

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Посольство Ирана в Каракасе сообщило, что первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

«Первый танкер прибыл к берегам Венесуэлы», — указано в тексте.

Также в посольстве поблагодарили венесуэльские вооружённые силы за сопровождение.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.

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