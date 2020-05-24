Иранский корабль с топливом прибыл в Венесуэлу

Посольство Ирана в Каракасе сообщило, что первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. El primer tanquero iraní llegó a las costas venezolanas. Agradecidos a la Fuerza Armada Bolivariana por escoltarlos. pic.twitter.com/vkz9XQcDJe — Embajada de la R.I. de Irán en Venezuela (@Eiranencaracas) May 24, 2020 «Первый танкер прибыл к берегам Венесуэлы», — указано в тексте. Также в посольстве поблагодарили венесуэльские вооружённые силы за сопровождение. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.