США подозревают иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона подозревает иранскую авиакомпанию Mahan Air в вывозе золота из Венесуэлы.
США подозревают иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы
  • © Andy
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в сообщении на сайте Госдепа.

«Вызывает беспокойство, что Mahan Air, видимо, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, необходимых для восстановления экономики», — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и (или) признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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