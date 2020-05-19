США подозревают иранскую авиакомпанию в вывозе золота из Венесуэлы
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Об этом сказано в сообщении на сайте Госдепа.
«Вызывает беспокойство, что Mahan Air, видимо, перевозит золото из хранилищ Венесуэлы в Иран, лишая венесуэльский народ ресурсов, необходимых для восстановления экономики», — говорится в заявлении госсекретаря.
Ранее Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и (или) признанию виновным» венесуэльского президента Николаса Мадуро.