В Ухани запретили употребление мяса диких животных

В китайском городе Ухань запретили употребление мяса диких животных и охоту на них.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайских властей.

«Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных и продуктов из них, запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включённым в государственный перечень охраняемых животных... которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком», — цитирует документ агентство.

Ранее стало известно, что в Ухани, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.