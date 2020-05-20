В Ухани запретили употребление мяса диких животных

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В китайском городе Ухань запретили употребление мяса диких животных и охоту на них.
В Ухани запретили употребление мяса диких животных
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайских властей.

«Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных и продуктов из них, запрет относится ко всем наземным животным, в том числе включённым в государственный перечень охраняемых животных... которые растут и размножаются в природных условиях, а также на диких животных, выращенных человеком», — цитирует документ агентство.

Ранее стало известно, что в Ухани, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.

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