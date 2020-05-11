Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.
«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.
За сутки в Ухани зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в городе на текущий момент шесть заболевших.
Ранее китайский городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признали зоной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции.