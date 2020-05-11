Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса

Власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.

Об этом сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

За сутки в Ухани зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего в городе на текущий момент шесть заболевших.

Ранее китайский городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признали зоной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции.