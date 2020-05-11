Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса

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Власти китайского города Ухань, где была зарегистрирована первая вспышка коронавирусной инфекции, намерены сохранить жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы не допустить повторной эпидемии.
Власти Ухани пообещали не допустить повторной волны коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

«На текущий момент в городе продолжают предприниматься жёсткие меры для борьбы с вирусом, мы решительно не допустим повторной волны эпидемии», — говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

За сутки в Ухани зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего в городе на текущий момент шесть заболевших.

Ранее китайский городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признали зоной с высоким риском распространения коронавирусной инфекции.

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