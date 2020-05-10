В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19

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Китайский городской уезд Шулань в северо-восточной провинции Цзилинь признан зоной высокого риска коронавирусной инфекции COVID-19.
В Китае появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации провинции.

Соответствующее заявление появилось после группового инфицирования 11 человек.

«7 мая в городе Шулань был выявлен один локальный случай заражения, 9 мая выявлено ещё 11 случаев. В соответствии с государственными стандартами определения эпидемиологической ситуации, провинция Цзилинь повышает уровень эпидемиологической угрозы города Шулань со среднего до высокого», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, ссылаясь на данные китайских властей, все заболевшие в провинции Цзилинь были членами одной семьи, а также лицами, которые имели тесный контакт с ними.

Ранее в китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.

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