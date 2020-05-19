Власти Польши считают 28 июня крайним сроком президентских выборов

Власти Польши считают 28 июня крайним законным сроком проведения президентских выборов, которые ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Михол Дворчик.

«28 июня — последний срок, в который можно провести выборы, желая соблюсти другие сроки, к которым обязывает закон», — сказал он в эфире «Польского радио». Его слова приводит РИА Новости.

Дворчик подчеркнул, что проведение выборов в более поздний срок привело бы к тому, что «после 6 августа не будет избранного президента республики».

Ранее стало известно, что президентские выборы в Польше 10 мая не смогут состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции.

После этого нижняя палата польского парламента приняла законопроект о выборах президента смешанным способом.