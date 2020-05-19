Власти Польши считают 28 июня крайним сроком президентских выборов
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Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Михол Дворчик.
«28 июня — последний срок, в который можно провести выборы, желая соблюсти другие сроки, к которым обязывает закон», — сказал он в эфире «Польского радио». Его слова приводит РИА Новости.
Дворчик подчеркнул, что проведение выборов в более поздний срок привело бы к тому, что «после 6 августа не будет избранного президента республики».
Ранее стало известно, что президентские выборы в Польше 10 мая не смогут состояться из-за пандемии коронавирусной инфекции.
После этого нижняя палата польского парламента приняла законопроект о выборах президента смешанным способом.