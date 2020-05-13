Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом

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Нижняя палата польского парламента приняла законопроект, в соответствии с которым на президентских выборах помимо заочного голосования по почте будет возможно стандартное голосование на избирательных участках.
Сейм Польши принял законопроект о выборах президента смешанным способом
  • Reuters

Об этом сообщает WPolityce.

Уточняется, что законопроект внесли представители правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).

Ранее стало известно, что президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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