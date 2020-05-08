Госизбирком Польши подтвердил перенос президентских выборов

Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся из-за пандемии коронавирусной инфекции, подтвердил Государственный избирательный комитет страны.

В Госизбиркоме отметили, что в связи с особыми мерами, введёнными из-за пандемии с 16 апреля, в Польше были приостановлены полномочия Государственной избирательной комиссии по установлению образца и печати бюллетеней.

«Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Республики Польша 10 мая 2020 года», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Ранее лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что президентские выборы не состоятся 10 мая.

В конце апреля спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский призвал перенести выборы президента из-за COVID-19.