Госизбирком Польши подтвердил перенос президентских выборов
- Reuters
В Госизбиркоме отметили, что в связи с особыми мерами, введёнными из-за пандемии с 16 апреля, в Польше были приостановлены полномочия Государственной избирательной комиссии по установлению образца и печати бюллетеней.
«Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Республики Польша 10 мая 2020 года», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Ранее лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что президентские выборы не состоятся 10 мая.
В конце апреля спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский призвал перенести выборы президента из-за COVID-19.