В Польше призвали перенести выборы президента из-за коронавируса

Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский призвал власти страны перенести выборы президента из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал во время своего телеобращения.

«Организация выборов во время пика эпидемии — это угроза жизни и здоровью полек и поляков... Если выборы увеличивают риск, то нашей моральной обязанностью является перенос их на время, когда мы победим эпидемию. Тогда будет праздник демократии», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, если отсрочка выборов спасёт хотя бы одну жизнь, то необходимо пойти на перенос голосования.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что выборы президента страны необходимо провести 10 мая, как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.