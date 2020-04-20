Дуда заявил о необходимости провести выборы президента Польши 10 мая

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выборы президента страны необходимо провести 10 мая, как и было запланировано, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19. По его словам, иначе страна погрузится в хаос.

«Все, кто говорит, что выборы опасны для поляков, должны понять, что опасно отсутствие выборов, потому что это приведёт к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и со спровоцированным ею экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу», — заявил Дуда в интервью изданию Gazeta Polska.

По его словам, если Польша не выберет президента, «то страна погрузится в хаос».

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. 6 апреля польский сейм принял проект о дистанционном голосовании по почте.

В марте канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого опубликовала доклад, в котором говорится, что аналитики прогнозируют один из крупнейших макроэкономических кризисов в мировой экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.