Польша прогнозирует крупнейший макроэкономический кризис из-за COVID-19

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Канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого опубликовала доклад, в котором говорится, что аналитики прогнозируют один из крупнейших макроэкономических кризисов в мировой экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Польша прогнозирует крупнейший макроэкономический кризис из-за COVID-19
  • Reuters

«Спустя 12 лет после финансового кризиса, который начался с краха Lehman Brothers, мир оказался на грани глобальной экономической угрозы, вызванной пандемией нового коронавируса. Тогда финансовый кризис быстро перешёл в плоскость реальной экономики и стоил только экономике США около $10 трлн», — цитирует сообщение аналитиков польского правительства ТАСС.

Вместе с этим польская сторона отмечает, что экономический кризис 2008 года не сильно затронул Польшу и другие страны ЕС, но сейчас ситуация абсолютно иная и «нынешняя угроза уже отразилась на польской экономике, задев её в самом центре».

«Мировая и польская экономика испытывает шок спроса и предложения в связи с разрывом в цепочках поставок, снижением доверия и ограниченной доступностью сотрудников, что создаёт значительный риск для экономики», — отметила канцелярия премьер-министра Польши.

Ранее Международная организация труда подготовила доклад, в котором говорится, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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