Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся

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Лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся.
Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространяемое Польским агентством печати.

Отмечается, что согласно плану Качиньского и его партнёра по коалиции, лидера политического объединения «Соглашение» Ярослава Говина, после 10 мая Верховный суд объявит выборы несостоявшимися.

«Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», — указано в тексте.

Ранее спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский призвал власти страны перенести выборы президента из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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