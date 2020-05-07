Лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространяемое Польским агентством печати.

Отмечается, что согласно плану Качиньского и его партнёра по коалиции, лидера политического объединения «Соглашение» Ярослава Говина, после 10 мая Верховный суд объявит выборы несостоявшимися.

«Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», — указано в тексте.

Ранее спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродский призвал власти страны перенести выборы президента из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.