В МИД России оценили слова генпрокурора США о связях Apple с Москвой

Масштаб антироссийских обвинений достиг в США фазы «бей своих, чтобы чужие боялись». Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, комментируя слова генпрокурора США о связях компании Apple с Россией и Китаем.

«Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно «бей своих, чтобы чужие боялись». Это плохо их характеризует», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, российская сторона «на всех уровнях» неоднократно предлагала США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии, выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций.

«Однако пока США до этого не созрели. Но зато созрели до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются», — добавил он.

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.

Он также рассказал, что Apple отказалась сотрудничать со специалистами Минюста, из-за чего им пришлось своими силами взламывать два смартфона iPhone саудовского военного, который устроил стрельбу на военной базе во Флориде в декабре 2019 года.

6 декабря 2019 года на авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба, в результате которой погибли три человека и ещё семь были госпитализированы. Нападавший был гражданином Саудовской Аравии, проходившим подготовку на американской военной базе.