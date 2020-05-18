Генпрокурор США заявил о связях Apple с Россией и Китаем

Генеральный прокурор США Уильям Барр в ходе пресс-конференции заявил, что компания Apple сотрудничает с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами.

«Было много сообщений, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры (обработки. — RT) данных, чтобы правительства могли организовать масштабную слежку», — сказал он.

Он также рассказал, что Apple отключила ряд опций, которые использовали «защитники демократии».

По его словам, если такая технологическая компания, как Apple, «готова выполнять требования авторитарных режимов», то у неё нет оправданий в случае отказа сотрудничать со «странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.