Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
- globallookpress.com
«iCloud теперь официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы», — написал он в своём Telegram-канале.
Так Дуров прокомментировал статью Reuters, в которой сообщалось, что компания Apple отказалась от планов предоставлять пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, так как этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР.
В ноябре Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.