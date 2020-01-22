Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.

«iCloud теперь официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы», — написал он в своём Telegram-канале.

Так Дуров прокомментировал статью Reuters, в которой сообщалось, что компания Apple отказалась от планов предоставлять пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, так как этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР.

В ноябре Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.