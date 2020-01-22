Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки

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Основатель сервиса Telegram Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки за пользователями.
Дуров назвал сервис iCloud инструментом слежки
  • globallookpress.com

«iCloud теперь официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы», — написал он в своём Telegram-канале.

Так Дуров прокомментировал статью Reuters, в которой сообщалось, что компания Apple отказалась от планов предоставлять пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, так как этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР.

В ноябре Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

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