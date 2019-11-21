В Минкомсвязи прокомментировали слова Дурова о WhatsApp

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин прокомментировал заявление основателя сервиса Telegram Павла Дурова, который ранее раскритиковал мессенджер WhatsApp и посоветовал пользователям удалить его.
В Минкомсвязи прокомментировали слова Дурова о WhatsApp
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он (конкурент) отъел у обвиняющего серьёзную долю рынка», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Волина, данная конкурентная борьба идёт на пользу пользователям, так как это способствует совершенствованию сервисов.

«А пользователи будут сами делать выводы», — добавил он.

Вместе с этим Волин отметил, что все использующие смартфон люди рискуют стать жертвой программных уязвимостей.

«Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться», — заключил он.

Ранее Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

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